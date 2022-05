Cavendish sprintet fast 37-jährig zu seinem 16. Giro-Sieg

Werbung

Für Cavendish war es der 16. Etappensieg bei der Italien-Rundfahrt und sein insgesamt 160. in einem Profi-Rennen. Mit 36 Jahren und 352 Tagen ist er der drittälteste Etappensieger bei einem Giro. Seinen davor letzten Giro-Tagessieg hatte der Straßenweltmeister von 2011 vor neun Jahren errungen. Gesamt führt Van der Poel weiter mit elf Sekunden Vorsprung vor Simon Yates, dem britischen Zeitfahrsieger vom Vortag. Gall belegt als bester Österreicher Rang 46 8+1:09 Min.).

Nach dem ersten Ruhetag und dem Transfer von Ungarn nach Sizilien folgt am Dienstag hinauf zum Ätna die erste von insgesamt sechs Bergankünften. Die Italien-Rundfahrt endet am 29. Mai in Verona.