Der Belgier verdrängte mit einem dritten Platz auf der siebenten und letzten Etappe über 178,1 Kilometer von Sint-Pieters-Leeuw nach Geraardsbergen noch seinen Landsmann Tim Wellens von Platz eins, der fiel auch noch hinter Oliver Naesen zurück.

Die letzte Etappe an der berüchtigten Mur von Geraardsbergen gewann in einer rein belgischen Angelegenheit Naesen vor Olympiasieger Greg van Avermaet. Lukas Pöstlberger kam mit 4:23 Minuten Rückstand an die 63. Stelle, in der Gesamtwertung wurde der Bora-hansgrohe-Fahrer 25.

Endstand BinckBank Tour: 1. Laurens De Plus (BEL) Team Jumbo-Visma 21:29:55 Stunden - 2. Oliver Naesen (BEL) AG2R La Mondiale +35 Sekunden - 3. Tim Wellens (BEL) Lotto-Soudal +36. Weiter: 25. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora-hansgrohe-Team +6:50 Min.