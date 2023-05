Giro Deutscher Denz sprintet zu Giro-Etappensieg

Niko Denz jubelte schon vor dem Zielstrich Foto: APA/dpa

F ür die deutschen Radsportfans hat es nach der 14. Etappe des Giro d'Italia wieder Grund zum Feiern gegeben. Nico Denz vom Team Bora holte sich am Samstag in Cassano Magnago seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Ausgabe der Rundfahrt. Er setzte sich im Zielsprint gegen eine Gruppe von Konkurrenten durch, Zweiter wurde der Kanadier Derek Gee. Neuer Leader ist der Franzose Bruno Armirail, das Hauptfeld mit dem bisherigen Führenden Geraint Thomas ging es gemächlich an.