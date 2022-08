Werbung

Der 30-jährige Meintjes setzte sich als Ausreißer vor den Italienern Samuele Battistella und Edoardo Zambanini durch. Im Kampf um das Rote Trikot liegt Evenepoel nun 1:12 Minuten vor dem Spanier Enric Mas. Vorjahressieger Primoz Roglic aus Slowenien ist 1:53 Minuten zurück weiterhin Gesamtdritter. Am Montag steht bei der Vuelta ein Ruhetag an. Zu Ende geht das Rennen am 11. September in Madrid.