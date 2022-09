Radsport Evenepoel gewinnt Etappe und baut Vuelta-Führung aus

Evenepoel fährt weiter im Roten Trikot Foto: APA/dpa/sda

R emco Evenepoel hat mit seinem zweiten Etappensieg seine Führung bei der 77. Spanien-Radrundfahrt ausgebaut. Der 22-jährige Belgier setzte sich am Donnerstag auf dem 18. Tagesabschnitt der Vuelta nach 192 Kilometern von Trujillo hinauf zur Bergankunft in Alto de Piornal mit zwei Sekunden Vorsprung auf den Spanier Enric Mas durch. In der Gesamtwertung liegt Evenepoel nun 2:07 Minuten vor Verfolger Mas. Dritter ist der Spanier Juan Ayuso Pesquera mit 5:14 Minuten Rückstand.