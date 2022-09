Radsport Evenepoel holt WM-Gold - Skandal um van der Poel

Nach der Vuelta hat Evenepoel auch die Straßen-WM gewonnen Foto: APA/dpa/Reuters

R emco Evenepoel schlug die Hände vor sein Gesicht, schüttelte den Kopf und rollte nach einer Triumphfahrt jubelnd über den Zielstrich. Überschattet vom Skandal um Mitfavorit Mathieu van der Poel ist der belgische Jungstar in Down Under erstmals zum WM-Titel gestürmt. Der 22-jährige Rad-Profi holte sich nur zwei Wochen nach seinem Vuelta-Erfolg nach 266,9 Kilometern und 6:16:08 Stunden am Sonntag in Wollongong den Sieg im Straßenrennen.