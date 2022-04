Radsport Gall bei Alps-Radtour wieder Top Ten und Gesamt-Vierter

Pello Bilbao kommt als Führender der Alps-Tour nach Osttirol (Archivbild) Foto: APA/AFP

D er Osttiroler Radprofi Felix Gall hat auch am dritten Tag der Tour of the Alps ein Top-Ten-Ergebnis eingefahren. Der 24-Jährige platzierte sich am Mittwoch nach 154 Kilometern von Lana nach Niederdorf im Pustertal an der neunten Stelle und rollt am Donnerstag als Gesamt-Vierter in seine Heimat. Da wartet auf der vierten Etappe die Bergankunft in Kals am Großglockner. Der Spanier Pello Bilbao behielt das am Vortag eroberte grüne Trikot des Spitzenreiters.