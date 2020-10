Der Oberösterreicher Großschartner präsentierte sich bei der Vier-Pässe-Fahrt (jeweils 1. Kategorie) neuerlich sehr stark. Erst im Finish des 16,5 km langen Schlussanstiegs büßte der Bora-Profi als 15. zwölf Sekunden auf Roglic ein. In der Gesamtwertung wurde der 26-Jährige von Soler überholt und ist vor einer weiteren Bergankunft mit 3:31 Minuten Rückstand Siebenter. Die Topfahrer verzichteten am Samstag auf Attacken, wohl auch im Hinblick auf den Schlussanstieg am Sonntag auf den gefürchteten Angliru.