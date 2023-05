Radsport Giro-Mitfavorit Roglic verliert Helfer wegen Corona

Rückschlag für den Slowenen Roglic Foto: APA/dpa

I m Radsport häufen sich erneut die Corona-Infektionen, Favorit Primoz Roglic muss deshalb beim am Samstag beginnenden Giro d'Italia auf zwei wichtige Helfer verzichten. Wie sein Team Jumbo-Visma mitteilte, können Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss und Bergspezialist Robert Gesink aufgrund von Covid-Erkrankungen nicht in Fossacesia Marina an den Start gehen. Das Duo wird durch Jos van Emden und Rohan Dennis ersetzt.