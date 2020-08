Groenewegen entschuldigte sich bei Jakobsen .

Der Niederländer Dylan Groenewegen hat sich für die Verursachung des Massensturzes zum Auftakt der Polen-Radrundfahrt am Mittwoch bei seinem schwer verletzten Landsmann Fabio Jakobsen entschuldigt. "Ich finde es fürchterlich, was passiert ist. Ich kann keine Worte dafür finden, wie sehr es mir für Fabio und die anderen Involvierten leidtut", so Groenewegen in einer Mitteilung seines Jumbo-Teams.