Radsport Großschartner bei Thomas-Triumph in Tour de Suisse Siebenter

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Geraint Thomas schlüpfte am letzten Tag noch ins Gelbe Trikot Foto: APA/sda/dpa

D er frühere Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas hat seine gute Ausgangsposition genutzt und die 85. Auflage der Tour de Suisse gewonnen. Der 36-jährige Waliser belegte am Sonntag im abschließenden Zeitfahren über 25,6 km in Vaduz Rang zwei und fing den am Vortag ins Leader-Trikot geschlüpften Kolumbianer Sergio Higuita noch deutlich ab. Der Oberösterreicher Felix Großschartner überzeugte als Zeitfahr- und Gesamt-Siebenter. Der Tagessieg ging an den Belgier Remco Evenepoel.