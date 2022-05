Radsport Hindley übernimmt auf vorletzter Giro-Etappe Rosa Trikot

Hindley holte sich am Samstag das Rosa Trikot Foto: APA/dpa

D er Australier Jai Hindley aus der deutschen Bora-hansgrohe-Mannschaft hat am vorletzten Tag des 105. Giro d'Italia das Rosa Trikot des Gesamtführenden übernommen. Mit einem Angriff gut zwei Kilometer im Schlussanstieg am Fedaia-Pass konnte der 26-Jährige am Samstag den zuvor führenden Richard Carapaz aus Ecuador (Ineos) distanzieren und dem Gesamtsieger von 2019 das Maglia Rosa abnehmen.