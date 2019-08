Die dreiköpfige Ausreißergruppe hatte sich frühzeitig vom Feld gelöst und den Vorsprung bis ins Ziel verteidigt. Bei dem elf Kilometer langen Schlussanstieg zum Observatorio Astrofisico de Javalambre mussten die Profis eine durchschnittliche Steigung von 7,5 Prozent bewältigen.

Das Rote Trikot des Gesamtführenden übernahm wieder Miguel Angel Lopez, der den Iren Nicolas Roche an der Spitze ablöste. Der Kolumbianer hat nun 14 Sekunden Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic. Dritter im Gesamtklassement ist der kolumbianische Ex-Vuelta-Sieger Nairo Quintana mit 23 Sekunden Rückstand.

Als bester Österreicher landete Hermann Pernsteiner an der 37. Stelle und kletterte damit in der Gesamtwertung auf Platz 24. Felix Großschartner wurde Etappen-112., was Gesamtrang 117 bedeutet. Gregor Mühlberger musste wegen gesundheitlichen Problemen aufgeben, wie sein Bora-Team vermeldete.

Am Donnerstag endet der sechste Tagesabschnitt über 198,9 Kilometer von Mora de Rubielos nach Ares del Maestrat erneut mit einer Bergankunft.