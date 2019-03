Laut Angaben der Organisatoren vom Montag bildet der 7,5 km lange und sehr steile Anstieg bis zum Alpenhaus am 12. Juli den Schlusspunkt der siebenten Etappe. Diese wird in Kitzbühel gestartet und führt nach drei Runden (2 x 35, 1 x 70 km) um die Gamsstadt hinauf zum Ziel in 1.670 m Seehöhe.

Am Tag vor dem bereits zum 20. Mal im Rundfahrt-Programm stehenden Anstieg ist Kitzbühel auch Ankunftsort des vorletzten Teilstücks.