Radsport Roglic will nach erneutem Tour-Aus vierten Vuelta-Sieg

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Roglic hofft auf weiteren Vuelta-Erfolg Foto: APA/AFP

D ie Spanien-Radrundfahrt beginnt am Freitag zum zweiten Mal in ihrer fast 90-jährigen Geschichte in den Niederlanden. Nach dem flachen Dreitage-Gastspiel im Raum Utrecht geht es mit vielen Bergen aber klassisch weiter. Die mit zahlreichen schwierigen Anstiegen gespickte Route der Vuelta verläuft beginnend im Baskenland eine Woche im äußersten Norden, wechselt ganz in den Süden mit harten Etappen in der Sierra Nevada und endet in der Zentralregion mit dem Ziel in Madrid.