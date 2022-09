Werbung

Alaphilippe hatte sich vor zwei Wochen bei einem Sturz im Rahmen der Vuelta a Espana an der echten Schulter verletzt, nun ist der 30-Jährige aber wieder einsatzbereit. Das Straßenrennen der Titelkämpfe in Wollongong findet am 25. September statt. Alaphilippe hat die letzten beiden WM-Ausgaben gewonnen.