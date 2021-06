Carapaz gewann den letzten Tour-de-France-Härtetest nur 17 Sekunden vor dem Kolumbianer Rigoberto Uran (EF). Dritter wurde mehr als eine Minute zurück der Däne Jakob Fuglsang (Astana). Der bisher drittplatzierte Weltmeister Julian Alaphilippe trat am Sonntag nicht mehr an, um bei der unmittelbar bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes dabei sein zu können.

Ein weiteres Mal sehr offensiv präsentierte sich Hermann Pernsteiner. Der auf der sechsten Etappe drittplatzierte Niederösterreicher aus dem zuletzt durch mehrere Fahrer auffallend erfolgreichen Bahrain-Rennstall begab sich erneut in die Ausreißergruppe. Der Kletterspezialist hielt sich am längsten vorne, wurde aber in den letzten Kopfsteinpflasterkehren zum Gotthardpass von der Gruppe mit den Topstars eingeholt und bis zum höchsten Punkt auf über 2.000 m noch durchgereicht.

Am Ende belegte Pernsteiner auf der Etappe und im Gesamtklassement Rang 18. Carapaz wehrte sich indes erfolgreich gegen mehrere Angriffe von Uran und Co., er ließ sich auch in der langen Abfahrt ins Ziel nicht mehr überraschen.

Tour-Titelverteidiger Tadej Pogacar feierte gleichzeitig bei der nicht so stark besetzten Slowenien-Rundfahrt einen souveränen Heimsieg.