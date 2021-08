Die drei bisherigen Flachetappen hatten Philipsen (Etappen zwei und fünf) und Jakobsen (vier) bereits unter sich aufgeteilt. Jakobsen fährt damit weiterhin furios. Noch im August 2020 war er nach einem fremdverschuldeten Horrorsturz bei der Polen-Rundfahrt im künstlichen Koma gelegen und hatte fast alle Zähne verloren. Sein Gesicht musste mit 130 Stichen genäht werden. Erst im April 2021 feierte er bei der Türkei-Rundfahrt sein Comeback.

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich erwartungsgemäß nichts. Bevor am Montag in Almeria der erste Ruhetag wartet, geht es am Sonntag nochmals ins Gebirge.