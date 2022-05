Radsportverband Österreich-Rundfahrt im dritten Jahr in Folge abgesagt

Felix Gall wird auch heuer keine Österreich-Tour bestreiten/Archivbild Foto: APA/EXPA/JFK

D ie Österreich-Radrundfahrt ist wie in den vergangenen beiden Jahren abgesagt worden. Waren 2020 die Pandemie-Beschränkungen und im Vorjahr finanzielle Gründe die Ursache, sind es diesmal das Ausscheiden vonseiten der Kärntner Etappenorte und die aktuelle wirtschaftliche Verunsicherung, wie es am Freitag vom österreichischen Radsportverband (ÖRV) hieß. Die Tour hätte vom 2. bis 6. Juli in fünf Etappen von Bad Tatzmannsdorf nach Wien gefahren werden sollen.