Die 36-jährige Mitfavoritin attackierte bereits nach einem Drittel der Gesamtdistanz in einem längeren Anstieg, setzte sich kontinuierlich von einer achtköpfigen Verfolgergruppe ab und sicherte sich nach zwei Zeitfahr-Titeln ihr drittes WM-Gold.

Van Vleuten siegte auf welligem Terrain von Bradford nach Harrogate (149,5 km) bei Schönwetter 2:15 Minuten vor ihrer Landsfrau und Titelverteidigerin Anna van der Breggen. Bronze ging an die im Vorjahr in Innsbruck zweitplatzierte Australierin Amanda Spratt (2:28). Die zwischenzeitlich auf Rang zwei liegende Zeitfahrweltmeisterin Chloe Dygert aus den USA wurde Vierte (3:24.). Van Vleuten war im Kampf gegen die Uhr Dritte geworden, 2017 und im Vorjahr hatte sie in dieser Disziplin jeweils den Titel geholt.

Die Österreicherin Angelika Tazreiter kam am Samstag nicht ins Spitzenfeld, ihre Teamkollegin Kathrin Schweinberger gab auf.