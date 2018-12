WEGA-Beamte in besetztem Haus in Wien .

Die Räumung des besetzten Hauses in der Neulerchenfelder Straße 35 in Wien-Ottakring ist gegen 11.15 Uhr in Gang gekommen. "Kräfte der WEGA sind bereits im Haus", sagte Polizeisprecher Harald Sörös der APA. Die Beamten "arbeiten sich von unten nach oben durch Barrikaden". Die ursprüngliche Zahl von 90 Beamten wurde erhöht, da der Einsatz länger dauern dürfte.