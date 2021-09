David Sailer

Michael Höllerer (43) wird mit Juni 2022 Klaus Buchleitner als Generaldirektor der Raiffeisen Holding sowie der RLB-NÖ-Wien nachfolgen, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Buchleitner habe seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht erneut verlängert. Höllerer ist derzeit Finanzchef der Raiffeisen Bank International (RBI).

Höllerer, dessen Vertrag beginnend mit Juni 2022 für fünf Jahre laufen wird, stieg 2006 in den Raiffeisen-Sektor ein und verantwortete über die Jahre verschiedene Bereiche in unterschiedlichen Funktionen. Vor seiner Bestellung im Jahr 2015 in den RZB-Vorstand war er Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management. 2018 verstärkte Höllerer den Vorstand der Raiffeisen Bank Polska in Warschau und zeichnete für die Verkaufstransaktion sowie den Aufbau der RBI-Zweigniederlassung verantwortlich. Von 2008 bis Mitte 2012 war der Banker für Banken, Versicherungen und den Kapitalmarkt im Kabinett des Bundesministers für Finanzen zuständig.

Buchleitner, der 25 Jahre Vorstand bei Raiffeisen war, davon 20 Jahre als CEO und zehn Jahre als Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, wird Raiffeisen NÖ-Wien bis zum Auslaufen seines Vertrages Ende Mai 2022 als Generaldirektor leiten, heißt es in der Mitteilung.