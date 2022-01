Walkner bei Dakar Tages-14., aber noch Gesamt-Vierter

Matthias Walkner hat am Montag auf der zweiten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien zwar nur den 14. Tagesrang belegt, in der Gesamtwertung aber nur eine Position verloren. Der Dakar-Sieger von 2018 liegt auf dem vierten Rang, 4:08 Minuten hinter dem nunmehrigen Leader Sam Sunderland (GasGas). Tagesschnellster war der spanische Honda-Pilot Joan Barreda Bort, Walkner verlor nach einem kleinen Navigationsfehler rund 14 Minuten auf den Spanier.