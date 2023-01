Rallye Walkner Etappenfünfter - Dakar-Zuschauer tödlich verunglückt

Walkner mit bestem Tagesergebnis Foto: APA/AFP

M otorrad-Pilot Matthias Walkner hat sich bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien nach seinem Navigationsfehler-Rückfall mit einem fünften Platz rehabilitiert. Der Salzburger verbesserte sich am Mittwoch durch sein bisher bestes Etappenergebnis um einen Rang an die zehnte Gesamtposition. Überschattet wurde der Tag von einer Todesnachricht. Ein italienischer Zuschauer verstarb, nachdem er am Dienstag hinter einer Sanddüne vom Truck eines Teilnehmers erfasst worden war.