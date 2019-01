Walkner nach vorletzter Dakar-Etappe Gesamtdritter .

Motorrad-Titelverteidiger Matthias Walkner hat am vorletzten Tag der Rallye Dakar in Peru seinen Podestrang gehalten. Der Salzburger belegt nach dem neunten, über 409 km von und nach Pisco führenden Teilstück Rang drei, es fehlen weiter 6:35 Min. auf seinen australischen KTM-Markenkollegen Toby Price. In der Tageswertung wurde Walkner 3:29 Min. hinter dem Franzosen Michael Metge (Sherco) Vierter.