Rallye Walkner rutschte bei Dakar zurück und denkt an Aufgabe

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schöne Bilder, starke Schmerzen: Walkner denkt ans Aufhören Foto: APA (AFP)

M atthias Walkner ist bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien weiter zurückgefallen und denkt ans Aufhören. Am Mittwoch kam der mit einer Handgelenksverletzung kämpfende KTM-Pilot auf der vierten Etappe nach 425 Wertungskilometern als Elfter, 12:30 Minuten hinter dem spanischen Tagessieger Joan Barreda (Monster Energy), ins Ziel und rutschte in der Gesamtwertung von Platz neun auf zehn zurück. Auf den dort weiter führenden Daniel Sanders (AUS/GasGas) fehlen ihm 28:25 Minuten.