Rallye Rallye-WM-Leader Rovanperä beim Heim-Rennen nach Unfall out

Der Weltmeister verunfallte in einer Rechtskurve Foto: APA/Reuters

T oyota-Pilot Kalle Rovanperä ist bei seiner Heim-Rallye in Finnland in Führung liegend ausgeschieden. Der 22-jährige WM-Leader verlor am Freitag in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich. Rovanperä und sein Beifahrer Jonne Halttunen blieben dabei unverletzt, das Auto erlitt jedoch schwere Schäden. Dadurch übernahm der Waliser Elfyn Evans die Führung.

Der Markenkollege von Weltmeister Rovanperä hat in der WM-Wertung als Zweiter 55 Zähler Rückstand auf den Finnen, dieses Polster könnte nun deutlich schrumpfen.