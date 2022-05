Fastenmonat endet Ramadan endet - Hohe Preise zum Zuckerfest

Steigende Lebensmittelpreise trüben die Feierstimmung zum Zuckerfest Foto: APA/dpa

F ür Millionen Muslime weltweit ist mit dem Feiertag Eid al-Fitr am Montag der heilige Fastenmonat Ramadan zu Ende gegangen. Das sogenannte Zuckerfest geht jedoch in diesem Jahr für viele Menschen angesichts steigender Preise für Essen und Treibstoff erneut mit Einschränkungen einher. In den vergangenen beiden Jahren hatten bereits Corona-Auflagen für Zurückhaltung bei den Feierlichkeiten gesorgt.