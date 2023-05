Fußball Rapid dank 3:2-Heimsieg gegen Sturm auf Platz vier

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Rapids Kerschbaum (l.) im Duell mit Sturm-Profi Schnegg Foto: APA/EXPA/THOMAS HAUMER

F ußball-Rekordmeister Rapid hat im engen Rennen um den vierten Platz in der Bundesliga-Meistergruppe einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Wiener setzten sich am Sonntag in der vorletzten Runde daheim gegen Sturm Graz mit 3:2 durch und rückten auf die wegen des Europacup-Fixplatzes begehrte Position vor. Meister Red Bull Salzburg drehte einen 0:2-Rückstand im Heimspiel gegen Sechsten Austria Klagenfurt in einen 3:2-Sieg. Der LASK gewann gegen die Wiener Austria mit 3:1.