Fußball Rapid gegen WSG nur 1:1, LASK schlägt die Wiener Austria 2:0

Die WSG jubelte in Hütteldorf Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

R apid hat in der 5. Runde der Fußball-Bundesliga einen Sieg gegen die WSG Tirol verpasst. Die Hütteldorfer mussten sich am Sonntag trotz großer Überlegenheit mit einem 1:1 (0:1) begnügen, womit die Generalprobe für den Europacup-Kracher gegen Fiorentina am Donnerstag misslang. Der LASK besiegte die Wiener Austria dank eines Doppelpacks von Robert Zulj mit 2:0 (1:0), Austria Klagenfurt feierte indes einen 3:0 (1:0)-Sieg beim TSV Hartberg.

Die Mannschaft von Trainer Peter Pacult feierte den zweiten Saisonsieg, ist weiter ungeschlagen und neuer Tabellendritter mit neun Punkten. Einen Zähler dahinter liegen Rapid und der LASK.