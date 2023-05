Ratzersdorf Zug mit 174 Passagieren an Bord blieb auf offener Strecke liegen

Foto: DOKU-NÖ

E in Zug mit 174 Passagieren an Bord blieb auf freier Strecke am Dienstag gegen 23 Uhr beim Westbahnknoten in Ratzersdorf aufgrund eines technischen Defektes liegen.