Gesundheitseinrichtung Rauch will Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben

Rauch will die Digitalisierung des Gesundheitswesens forcieren Foto: APA/ROBERT JAEGER

G esundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter vorantreiben. Österreich hat zwar mit der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA), dem e-Impfpass und dem Epidemiologischen Meldesystem schon Schritte in diese Richtung gesetzt, doch die Corona-Pandemie hat die Wichtigkeit noch einmal hervorgehoben. Gemeinsam mit Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) reiste Rauch am Dienstag nach Finnland, einem der Vorreiter in diesem Bereich.