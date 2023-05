Epidemie Rauch will RH-Empfehlungen zu Corona umsetzen

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Der Gesundheitsminister nahm die Regierung nach RH-Kritik in Schutz Foto: APA/EVA MANHART

Werbung

G esundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat nach der scharfen Kritik des Rechnungshofes (RH) an der Corona-Teststrategie versichert, dass man die Empfehlungen des RH umsetzen werde. Er halte aber wenig davon, "mit Blick in den Rückspiegel" jetzt alles besser zu wissen, merkte Rauch im Pressefoyer vor dem Ministerrat am Mittwoch an. Die FPÖ forderte indes einmal mehr einen Corona-U-Ausschuss.