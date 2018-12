Danach beginnt der klassische Parlamentskehraus zu Jahresschluss mit zahlreichen Gesetzesbeschlüssen, die während der kommenden drei Tage getroffen werden. Unter anderem kommen ein neues Waffengesetz und eine Zivildienstnovelle, werden weitere extremistische Symbole verboten und wird die Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben in einer Behörde zusammengeführt. Zudem wird die Staatsholding wieder einmal umgewandelt, diesmal in eine Aktiengesellschaft namens ÖBAG.

Die SPÖ drängt unterdessen auch im Parlament auf eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mieten für Wohnzwecke. Ein entsprechender Antrag wird in der Sitzung des Nationalrats am Dienstag "dringlich" eingebracht. In der Begründung der Initiative schreibt Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner, dass mit der Umsetzung ihres Vorschlags eine Monatsmiete pro Jahr eingespart werden könnte. Für nötig hält sie solche Entlastungen, da die Mieten in den vergangenen 20 Jahren um 80 Prozent und damit doppelt so stark wie die Inflation gestiegen seien. Familien in Innsbruck würden heute bereits bis zu 40 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben.

Die SPÖ glaubt, dass die Regierung die Problematik noch verschärfen wird, dann nämlich, wenn es tatsächlich zur Erhöhung von Lagezuschlägen kommt. In Gründerzeitvierteln werde die durchschnittliche Mieterhöhung zwischen sechs und 30 Prozent ausmachen, sollten die Vorhaben aus dem Regierungsprogramm umgesetzt werden, meinte Rendi-Wagner.

Die NEOS machen die Bildung zu ihrem Schwerpunkt bei der letzten Plenarwoche des heurigen Jahres. Dem Koalitionsbeschluss für die verpflichtende Einführung von Ziffernnoten werden sie am Mittwoch eine "Dringliche Anfrage" an Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) entgegen stellen.

Denn mit der Performance des früheren Universitätsprofessors sind die NEOS alles andere als zufrieden: "Faßmann hat sich als Wissenschafter selbst aufgegeben", ärgerte sich Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz Dienstagvormittag. Überhaupt sei die Regierung jetzt ein Jahr im Amt und habe in der Zeit so gut wie keine Experten angehört und stattdessen bloß Überschriften und Show-Politik produziert.

Was den NEOS in der Bildungspolitik vorschwebt, erläuterte Bildungssprecher Douglas Hoyos. Neben dem Klassiker "Parteipolitik raus aus der Schule" plädiert er etwa für ein zweites Kindergartenjahr, verpflichtend für alle, die es brauchen, 250 Millionen Euro "Chancenbonus" für die Schulen, mit denen diese autonom etwa Sozialarbeiter oder Förderlehrer beschäftigen können, sowie einen Schwerpunkt auf Digitalisierung, auch bei einer aufgewerteten Lehrerausbildung. Auch die Liste "Jetzt" (vormals Liste Pilz) will im Rahmen einer "Aktuellen Stunde" die Möglichkeit zur Bilanzierung von einem Jahr ÖVP-FPÖ-Regierung wahrnehmen.