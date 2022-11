Raumfahrt NASA-Mission "Artemis 1" erstmals nah am Mond vorbeigeflogen

APA / BVZ.at

Unbemannte Kapsel soll noch rund drei Wochen unterwegs sein Foto: APA/dpa

R und eine Woche nach dem Start ist die "Orion"-Kapsel der NASA-Mondmission "Artemis 1" ihrem Ziel erstmals ganz nah gekommen. Auf dem Weg in ihre Umlaufbahn um den Mond sei die "Orion"-Kapsel am Montag in rund 130 Kilometer Entfernung an dem Erdtrabanten vorbeigeflogen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die unbemannte Kapsel soll noch rund drei Wochen unterwegs sein, bevor sie wieder zurück auf der Erde erwartet wird.