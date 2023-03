Reaktion Streiks in Griechenland nach Zugsunglück

A ls Reaktion auf das schwere Zugsunglück hat ein neuer Streik das öffentliche Leben in Griechenland nahezu lahmgelegt. Seeleute, Busfahrer, Ärzte und Lehrer sowie der gesamte öffentliche Dienst traten am Mittwoch in einen 24-stündigen Ausstand. Vor allem in den Großstädten Athen und Thessaloniki kam es dadurch zu Chaos im Straßenverkehr. Auch die Fähren blieben in den Häfen, wodurch viele Inseln vom Festland abgeschnitten waren.