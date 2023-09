Fußball Real-Coach Ancelotti gibt bei Alaba-Verletzung Entwarnung

Alaba dürfte bald wieder fit sein Foto: APA/AFP

Ö sterreichs Fußball-Teamkapitän David Alaba hat sich am Mittwoch bei Real Madrids 2:0 gegen Las Palmas offenbar doch nicht schlimmer verletzt. Wie Real-Trainer Carlo Ancelotti am Freitag mitteilte, werde der Wiener zwar am Samstag im Auswärtsspiel gegen den Überraschungs-Spitzenreiter Girono fehlen, könnte aber schon am Dienstag in der Champions League gegen Napoli wieder zum Einsatz kommen.