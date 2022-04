Fußball Real kommt problemlos zu 2:0-Heimsieg gegen Getafe

Für Joao Felix und Co. gab es auf Mallorca nichts zu holen Foto: APA/Reuters

R eal bleibt auf Kurs in Richtung Meistertitel. Die Madrilenen setzten sich am Samstagabend gegen Getafe ungefährdet 2:0 (1:0) durch und bleiben in LaLiga damit weiter zwölf Zähler vor den ersten Konkurrenten. Casemiro (38.) und Lucas Vazques (68.) trafen für den Rekordmeister, David Alaba wurde im Finish ausgewechselt. Atletico hat sich indes wohl endgültig aus dem Meisterrennen genommen. Der Titelverteidiger musste sich bei Abstiegskandidat Mallorca mit 0:1 geschlagen geben.