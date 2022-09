Primera Division Real Madrid bezwingt Betis im La-Liga-Schlager 2:1

Real feiert einen perfekten Saisonstart Foto: APA/AFP

R eal Madrid hat am Samstag den Fußball-Schlager in Spanien gegen Betis Sevilla daheim mit 2:1 (1:1) gewonnen. Im Duell zweier bisher ungeschlagener Teams brachte Vinicius Junior den spanischen Meister früh in Führung (9.), ÖFB-Star David Alaba lieferte dafür die Vorlage mit einem langen Ball. Sergio Canales glich wenig später für die Andalusier aus (17.), bevor Rodrygo in der zweiten Hälfte Real zum verdienten Sieg schoss (65.). Auch Barcelona siegte.