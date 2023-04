Fußball Real Madrid feiert mit Alaba mit 6:0 höchsten Saisonsieg

APA / BVZ.at

Benzema war nicht zu halten Foto: APA/AFP

R eal Madrid hat am Sonntag den höchsten Pflichtspielsieg in der laufenden Saison eingefahren. Die "Königlichen" fertigten den nun Liga-16. Real Valladolid mit 6:0 ab und liegen damit auch nach der 27. Runde zwölf Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona zurück. Die Katalanen hatten bereits am Samstag bei Elche mit 4:0 gewonnen. Innenverteidiger David Alaba gab bei Real in der Startformation sein Comeback und wurde in der 69. Minute ausgetauscht.