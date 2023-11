Real Sociedad schlägt Benfica in Salzburg-Gruppe mit 3:1

Sociedad legte gegen die zunächst inferioren Portugiesen des früheren Salzburg-Trainers Roger Schmidt mit Höchsttempo los. Mikel Merino (6.) per Kopf, Kapitän Mikel Oyarzabal (11.) nach einem Fehlpass von Benfica-Verteidiger Florentino und Ander Barrenetxea (21.) mit einem wuchtigen Schuss ins lange Kreuzeck sorgten früh für klare Verhältnisse. Brais Mendez schoss nach einer halben Stunde zudem noch einen Foulelfmeter an die Stange, ein weiterer Merino-Treffer (15.) war zuvor korrekterweise aberkannt worden.

Nach dem Seitenwechsel gelang Rafa Silva (49.) der erste Benfica-Treffer in der laufenden Gruppenphase. Für Aufregung sorgten zwischendurch die mitgereisten Benfica-Fans, die aus dem Oberrang offenbar Pyrotechnik in den Unterrang auf die spanischen Fans warfen. Der portugiesische Meister liegt nach vier Gruppenspielen abgeschlagen ohne Punkte am Tabellenende.

Der deutsche Bundesligist Union Berlin ging erstmals seit zwölf Pflichtspielen nicht als Verlierer vom Platz und holte den ersten Punkt in der Königsklasse überhaupt. Die Elf von Trainer Urs Fischer erkämpfte sich in der Gruppe C bei SSC Napoli ein 1:1 (0:1). Die Italiener jubelten dank eines glücklichen Treffers von Matteo Politano (39.). Für die Berliner, bei denen ÖFB-Legionär Christopher Trimmel in der 64. Minute eingewechselt wurde, glich Datro Fofana (52.) per Abstauber nach einem Konter aus. Die "Eisernen" hatten zudem bei einem Juranovic-Freistoß an die Stange kurz vor dem Pausenpfiff noch Pech.