GIS Rechtliche Nachwehen um gestohlene Meldedaten

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Kriminalfall um gestohlene Meldedaten hat wohl ein Nachspiel Foto: APA/THEMENBILD

D er Datendiebstahl von Meldedaten im Umfeld der GIS hat nun offenbar ein rechtliches Nachspiel. Die Anwälte Florian Scheiber (Vaduz) und Robert Haupt (Wien) haben am Mittwoch in einer Aussendung angekündigt, ein Sammelverfahren zu starten, das sich einerseits gegen den in den Niederlanden verhafteten Hacker richtet, andererseits mit Schadenersatzforderungen gegen die GIS und das von ihr beauftragte Wiener IT-Unternehmen. Die GIS wies in einer Stellungnahme Kritik zurück.