Ministerium und Lidl präsentieren Einwegpfand-Automaten .

In Österreich werden sieben von zehn PET-Flaschen fachgerecht recycelt, der Rest landet oft in der Natur. Um dies zu verhindern, die Richtlinien der Europäischen Union zu erfüllen und zu Deutschland aufzuschließen, wo die Rücklaufquote bei 98 Prozent liegt, soll auch hierzulande ein Einwegpfandsystem kommen. Ein dafür geeigneter Pfandautomat wurde am Donnerstag in einer Wiener Filiale des Discounters Lidl gemeinsam mit Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vorgestellt.