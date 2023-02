Formel 1 Red Bull beendet F1-Tests in Bahrain mit Perez-Bestzeit

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Mexikaner drehte am Samstag mehr als 130 Runden Foto: APA/dpa/Reuters

S ergio Perez hat am Schlusstag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain im Red Bull die Bestzeit aufgestellt. Nachdem schon der zweimalige Weltmeister Max Verstappen einen starken Eindruck im neuen Rennwagen des Branchenführers bei den insgesamt nur dreitägigen Proberunden in der Wüste von Sakhir hinterlassen hatte, fuhr Perez am Samstag auf dem Bahrain International Circuit auf Platz eins. Der Mexikaner drehte dabei auch noch mehr als 130 Runden.