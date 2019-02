Mateschitz will Salzburgs Rose "unbedingt halten" .

Das Feilschen um Salzburgs Erfolgstrainer Marco Rose ist in vollem Gange. Laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" will Österreichs Fußball-Serienmeister seinen von internationalen Topclubs umgarnten Coach nicht kampflos gehen lassen. "Wir werden alles versuchen, um Marco Rose zu halten", wird Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz in der Dienstag-Ausgabe zitiert.