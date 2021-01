Trainer Marsch sieht "eine der reifsten Leistungen" .

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat am Samstag in Hartberg die nächste unangenehme Prüfung bestanden. Selbst die schwierigen Platzverhältnisse in der Oststeiermark vermochten den Tabellenführer beim 3:0 nicht zu stoppen. "Es war eine der reifsten Leistungen unserer Jungs", befand Coach Jesse Marsch nach dem dritten Zu-Null-Sieg in Serie. Sonderlob gab es für Sekou Koita. Der quirlige Angreifer aus Mali war nicht zum ersten Mal in dieser Saison der beste Mann auf dem Platz.