Fußball Referee Lechner entschuldigt sich nach falschem Elferpfiff

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Lechner nach falschem Pfiff selbstkritisch Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

H arald Lechner hat sich am Tag nach seinem folgenschweren Fehlpfiff beim Fußball-Bundesliga-Spiel LASK - Austria Lustenau selbstkritisch gezeigt. Der Schiedsrichter hatte den Linzern am Freitag bei der Eröffnung des neuen Stadions einen Elfmeter zugesprochen, der keiner war. Marin Ljubicic schoss in der 94. Minute zum 1:0-Endstand ein, die Lustenauer schäumten - wofür Lechner Verständnis hatte, wie er gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten" gestand.