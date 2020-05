Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wiederholte die bereits bekannten Eckpunkte für den Besuch in Restaurants. Ein Meter Abstand, Masken- oder Gesichtsvisier für Kellner, keine Maskenpflicht in der Küche. Reservierungspflicht gibt es keine, es wird aber empfohlen sich anzumelden, um so die Planung der Restaurantbetreiber zu erleichtern. Köstinger betonte die schwierige Lage der Nachtgastronomie und der Kongressveranstalter, hier arbeite die Regierung an Lösungen. Einmal mehr wiederholte die Regierung ihre Aufforderung, auch weiterhin konsequent den Herausforderungen durch den Coronavirus zu begegnen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, dass die Deutschen im Sommer ihren Urlaub in Österreich verbringen können. Gespräche dazu würden laufen. Kurz kündigte ein "Wirtenpaket" mit Steuererleichterungen an, diese würden nächste Woche präsentiert.

Eine Umfrage der Wirtschaftskammer zeigt: 80 Prozent wollen die Wirte mit Besuchen unterstützen. So häufig wie früher wird wohl vorerst nicht eingekehrt werden. Ebenfalls fast 80 Prozent befürchten, dass zahlreiche Betriebe den Shutdown nicht überleben werden.

In den vergangenen Wochen waren die Lokalitäten weitgehend geschlossen. Nur manche bieten inzwischen wieder Mitnahmegelegenheiten an. Laut Kammer nutzen aber nur zehn Prozente der Gäste die Liefer- & Abholservices "mehrmals pro Woche". 70 Prozent der Gäste wünschen sich demnach eine rasche Wiedereröffnung - auch wenn 80 Prozent die Notwendigkeit der Betriebsschließungen verstanden hätten, wie es hieß.

Ebenfalls 80 Prozent der Befragten wollen die Branche unterstützen und wieder in die Wiener Lokale, Cafés und Restaurants kommen. Jedoch befürchten fast genauso viel, dass zahlreiche Betriebe den Shutdown nicht überleben werden. Und 66 Prozent bekundeten gedämpfte Besuchsabsichten. Sie wollen bestenfalls "mehrmals pro Monat" eine Lokal besuchen. Fast 75 Prozent, so versichert die Kammer, hätten immerhin Verständnis für notwendige Preiserhöhungen.

Die - vorerst noch potenziellen - Gäste wünschen sich laut der Umfrage auch mehr Regionalität oder einen Ausbau von Liefer- und Abholservices. Die Aufhebung des Rauchverbots wird hingegen mehrheitlich nicht gewünscht.

Die Umfrage wurde von Peter Dobcak, dem Obmann der Fachgruppe Gastronomie, und Wolfgang Binder, dem Obmann der Fachgruppe Kaffeehäuser, in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse der Umfrage, bei der 1.000 Personen befragt wurden, seien erfreulich würden aber auch notwendige weitere Maßnahmen aufzeigen, hieß es. So wäre etwa eine Senkung der Lohnnebenkosten ein wichtiges Signal, wurde betont.

Zugleich solle die Absetzbarkeit von Geschäftsessen wieder eingeführt werden und ein 500-Euro-Absetzbetrag für Gastro-Konsumationen von Privatpersonen kommen. Auch die Förderung von Künstlern durch die Schaffung von abgabenfreien Live-Auftrittsmöglichkeiten wird vorgeschlagen.