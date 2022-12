Gegen Gewalt an Frauen Regierung will in Österreich Gewaltambulanzen einführen

Pressekonferenz anlässlich des 3. Gewaltschutzgipfels in Wien Foto: APA

D ie Regierung hat am Dienstag anlässlich der weltweiten Initiative "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" bei einem Gewaltschutzgipfel in Wien angekündigt, dass in Österreich Gewaltambulanzen eingeführt werden sollen. Damit könne die Verurteilungsrate verdoppelt werden, sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Außerdem wurde auf bereits getroffene sowie geplante Maßnahmen zur Gewaltprävention hingewiesen.