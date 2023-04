Regierungsbildung Kärntner SPÖ-ÖVP-Koalition per Unterschrift besiegelt

Martin Gruber (ÖVP) und Peter Kaiser (SPÖ) setzen die Kooperation fort Foto: APA/GERD EGGENBERGER

N ach der Kärntner Landtagswahl am 5. März haben SPÖ und ÖVP am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Im Klagenfurter Lakesidepark, umrahmt von Blumen in den Kärntner Landesfarben, referierten Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber inhaltliche Punkte aus dem Regierungsprogramm. Man werde als "Nachhaltigkeitskoalition" in die 33. Legislaturperiode gehen und sich der großen Verpflichtung gegenüber den nächsten Generationen zu stellen.